В Киеве аферисты обманом завладели крупной суммой, принадлежащей пенсионерке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на видео, размещенное в Facebook сообществом Киев оперативный и информацию издания Знай.

Так, стало известно, что к пенсионерке, проживающей на проспекте Свободы, пришли в квартиру два человека, представившиеся как сотрудники социальной службы.

Через некоторое время доверчивая женщина приобрела посуду за... 10 тысяч гривен при ее реальной стоимости (по словам одного из подозреваемых) – 3-4 тысячи гривен.

Кроме того, мошенники, уходя из квартиры, прихватили с собой золотую цепочку и другие украшения пенсионерки. Позже выяснилось, что оба мошенника приехали из России.

Когда женщина поняла, что ее одурачили, она приняла решение обратиться к правоохранителям, детально описав им внешность подозреваемых.

Однако, найти мошенников помог подписчик сообщества, заявивиший, что видел подозреваемых, которые ходили по квартирам с посудой.

Полицейские задержали их и поместили в СИЗО. В отношении подозреваемых откроют производство по статье 190 УК Украины (Мошенничество).

Politeka писала, что в Харькове появился подозрительный тип, который ходит по подъездам и проверяет закрыты ли двери квартир. Также, в сообщении говорится, что мужчина ходит не один, а с напарником. Но он на камеру не попал.

"Будте острожны! Этот человек ходил по ЖК Дуэт дергал ручки, с ним ещё был парень в панамке, но его на камере не видно. Также его замечали в ЖК на Масельського",- написал автор.

Жителей Днепропетровщины предупреждают о новой схеме мошенничества, жертвами которой могут стать доверчивые пенсионеры. Так, в городе Новомосковске Днепропетровской области мужчина представился социальным работником и ограбил пенсионерку.

Сообщается, что 83-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее ограбили. По ее словам, к ней домой пришел мужчина, который представился социальным работником. Он убедил женщину в том, что ему необходимо переписать номера всех купюр, которые есть у нее в доме. Целью этого якобы была необходимость в замене купюр. Доверчивая пенсионерка вынесла все деньги, и тогда злоумышленник выхватил их из рук женщины и поспешно скрылся. Сумма, которую похитил "социальный работник", составила 60 тысяч гривен, 2 тысячи долларов и 40 тысяч рублей.

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