У Києві чоловік постраждав після того, як зробив зауваження поліцейським

Про це повідомляє Politeka з посиланням на відео, розміщене в Youtube

Чоловік їхав на автомобілі і побачив службовий автомобіль поліції з патрульними всередині, який стояв на одній зі смуг таким чином, що створював перешкоду для руху інших машин.

На зауваження правоохоронці відреагували нервово, зав'язалася перепалка.

Конфлікт закінчився тим, що поліцейські бризнули в обличчя водія газом з балончика, відібрали телефон, плюнули в нього і затримали, надівши наручники, стверджує Знай.

Politeka повідомляла про те, що в мережі оприлюднили відео, як поліцейські з кийками жорстоко побили чоловіка. Інцидент стався ввечері в курортному селищі Затока.

На відео можна побачити, як кілька співробітників поліції в масках увірвалися в торгову точку, повалили на землю чоловіка і почали бити його кийками. Коли копи помітили, що їх знімають, вони швидко стали тікати. Все закінчилося дуже швидко.

За кадром також були чутні жіночі крики і крики.

"У Затоці не нудно, там своя Білорусь" - йдеться у підписі до відео.

В Одесі чоловік з невідомих причин почав ображати правоохоронців, за що і був покараний. Відповідні відео з'явилося в місцевому телеграм-каналі XYDESSA.

На кадрах зафіксовано, як чоловік, на вигляд досить асоціального типу, зважився нецензурно висловлюватися на адресу поліцейських, та ще й при виконанні. За це правоохоронці дали йому відсіч.

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