У Києві чоловік постраждав після того, як зробив зауваження поліцейським

Про це повідомляє Politeka з посиланням на відео, розміщене в Youtube

Чоловік їхав на автомобілі і побачив службовий автомобіль поліції з патрульними всередині, який стояв на одній зі смуг таким чином, що створював перешкоду для руху інших машин.

На зауваження правоохоронці відреагували нервово, зав'язалася перепалка.

Популярні новини зараз

Дочка Кузьми Скрябіна виросла і захоплює незвичайною красою, особисті фото і подробиці з життя: "Ми з татом..."

Введення нових 5 і 10 гривень обернулося скандалом, Нацбанк терміново втрутився: як знову хочуть змінити гроші

Українським пенсіонерам накинули непогану надбавку до виплат, озвучені терміни: "вже з 1-го..."

Долар після вихідних впаде у прірву, НБУ здивує змінами: до чого готуватися українцям
Показати ще

Конфлікт закінчився тим, що поліцейські бризнули в обличчя водія газом з балончика, відібрали телефон, плюнули в нього і затримали, надівши наручники, стверджує Знай.

Politeka повідомляла про те, що в мережі оприлюднили відео, як поліцейські з кийками жорстоко побили чоловіка. Інцидент стався ввечері в курортному селищі Затока.

На відео можна побачити, як кілька співробітників поліції в масках увірвалися в торгову точку, повалили на землю чоловіка і почали бити його кийками. Коли копи помітили, що їх знімають, вони швидко стали тікати. Все закінчилося дуже швидко.

За кадром також були чутні жіночі крики і крики.

"У Затоці не нудно, там своя Білорусь" - йдеться у підписі до відео.

В Одесі чоловік з невідомих причин почав ображати правоохоронців, за що і був покараний. Відповідні відео з'явилося в місцевому телеграм-каналі XYDESSA.

На кадрах зафіксовано, як чоловік, на вигляд досить асоціального типу, зважився нецензурно висловлюватися на адресу поліцейських, та ще й при виконанні. За це правоохоронці дали йому відсіч.

"Справжня гордість поліції": київські патрульні витягли з того світу пенсіонерку.

Водій тролейбуса жорстко обійшовся з пенсіонером у Дніпрі, відео: "дідусь став інвалідом".

У Дніпрі конфлікт у тролейбусі закінчився переломом руки, кадри: "схопив за ноги і викинув..."