Жителям Києва не припала до смаку ідея нової велодоріжки на Набережному шосе

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на інформацію, розміщену прес-службою Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у Facebook.

У відомстві заявили, що вивчається можливість установки пандусів замість сходів в підземному переході в Старонаводницькому парку біля спуску зі Співочого поля і моста Метро, а також облаштування ліфта біля підземного пішохідного переходу біля пам'ятника Магдебурзького права.

Чиновники вважають, що це дозволить велосипедистам і киянам з обмеженими можливостями комфортно перетинати Набережне шосе.

Однак, у жителів столиці дана ідея не викликала захоплення. На їхню думку, нерозумно вкладати гроші в проект, який буде незручний більшості киян і гостей міста. Користувачі в коментарях пишуть, що для відпочинку на лавках, встановлених біля жвавої траси, людям будуть потрібні протигази і беруші. Також Кияни вимагають повернення трамвая 5-го маршруту, який до 2011 року курсував уздовж набережної.

"Чому бюджет киян вирішують витрачати якісь велоактивісти та велоспільнота? Давайте спитаємо всіх киян, які цей бюджет наповнюють, чи є першочерговим цей проект? зробіть шумовідбивні екрани! у Наводницькому парку неможливо прогулюватися-постійний шум від машин і на цій велодоріжці за 100500 грошей буде пекло шумовій. є набережна, тільки відремонтована, накреслити межу вздовж дороги і вперед, більше нічим зайнятися, велосипеди єдина проблема в місті? вже є два фурункули у вигляді сходів і моста. Рекреаційна. Зона. Вздовж. Шосе. Ці урбаністи зламалися-несіть наступних. Променад над 6-ти смуговим шосе. Кому така хвора ідея в голову прийшла?",- пишуть люди.

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