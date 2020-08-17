У понеділок, 17 серпня в Києві відключили воду в 20 житлових будинках

Про це інформує Politekа з посиланням на повідомлення прес-служби Київводоканалу.

Згідно з даними відомства, відключення води пов'язано з плановим ремонтом мереж, а також ліквідацією пошкоджень, що сталися через зносилися труб.

Так, повідомляється, що тимчасово буде відсутнє холодне водопостачання в 20 житлових будинках за наступними адресами:

вул. Михайла Бойчука, 29, 31, 33, 34, 34А, 37

вул. Мостова, 29

вул. Вірменська, 3

вул. Бурмистенка, 8

б-р. Праці, 1/1

вул. Знам'янська, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41

вул. танкістів, 5

На підприємстві запевнили, що їхні ремонтні бригади вже приступили до локалізації та ліквідації пошкоджень. Орієнтовно ремонтні роботи завершаться через добу.

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