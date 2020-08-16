Кияни розповіли, кого вони готові підтримати на майбутніх місцевих виборах

Як передає Politeka.net, фаворитів мерської гонки назвали в ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ", які проводили соцопитування серед жителів столиці з 13 по 15 липня 2020 року.

Згідно з опитуванням, за чинного мера Києва Віталія Кличка готові проголосувати 23,8% киян. Підтримка Кличка за останні кілька місяців сильно впала. А ось підтримка громадського діяча Андрія Пальчевського, навпаки, зросла. Це вивело його в список фаворитів на майбутніх виборах мера столиці. Згідно з даними опитування, за Пальчевського готові віддати голоси 22,7% киян.

На даний момент головних фаворитів передвиборної гонки розділяє близько 1% голосів. Решта кандидатів на пост мера Києва мають більш скромну підтримку.

Так, за Миколу Томенка (Рідна країна) готові проголосувати 10,5% киян, за Ігоря Смешка ("Сила і честь") – 5,7% опитаних, за Андрія Білецького ("Національний корпус") – 5,5%, Олексія Гончаренка ("Європейська солідарність") – 4,5%, а за кандидата від «Слуги народу» Ірину Верещук – 4,1% людей.

Зазначимо, що проводилося також опитування щодо політичних партій, за які готові віддати свої голоси кияни. Результати дослідження виглядають наступним чином:

"Європейська солідарність" - 16%,

"Слуга народу" - 14,7%,

«Перемога Пальчевського " - 14,0%.

Партія "УДАР", яку очолює Кличко, не увійшла до трійки політпартій, які претендують на місце в КМДА.

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