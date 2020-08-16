Киевляне рассказали, кого они готовы поддержать на предстоящих местных выборах

Как передает Politeka.net, фаворитов мэрской гонки назвали в ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ", которые проводили соцопрос среди жителей столицы с 13 по 15 июля 2020 года.

Согласно опросу, за действующего мэра Киева Виталия Кличко готовы проголосовать 23,8% киевлян. Поддержка Кличко за последние несколько месяцев сильно упала. А вот поддержка общественного деятеля Андрея Пальчевского, наоборот, возросла. Это вывело его в список фаворитов на предстоящих выборах мэра столицы. Согласно данным опроса, за Пальчевского готовы отдать голоса 22,7% киевлян.

На данный момент главных фаворитов предвыборной гонки разделяет около 1% голосов. Остальные кандидаты на пост мэра Киева имеют более скромную поддержку.

Так, за Николая Томенко (Рідна країна) готовы проголосовать 10,5% киевлян, за Игоря Смешко ("Сила и честь") – 5,7% опрошенных, за Андрея Билецкого ("Національний корпус") – 5,5%, Алексея Гончаренко ("Европейская солидарность") – 4,5%, а за кандидата от «Слуги народа» Ирину Верещук – 4,1% людей.

Отметим, что проводился также опрос касательно политических партий, за которые готовы отдать свои голоса киевляне. Результаты исследования выглядят следующим образом:

«Европейская солидарность» – 16%,

«Слуга народа» – 14,7%,

«Перемога Пальчевского» – 14,0%.

Партия «УДАР», которую возглавляет Кличко, не вошла в тройку политпартий, которые претендуют на место в КГГА.

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