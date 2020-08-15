Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів про головну проблему України, яка розвалює країну

Зокрема, Пальчевський назвав олігархів найбільшою проблемою України, адже вони гублять всю країну. При цьому він припустив, що Україні потрібен президент, який буде нагадувати американського президента Рузвельта, який зможе вирішити проблеми країни.

Як повідомляє Politeka.net, таку думку він висловив для Politeka Online (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Магнати в результаті призводять до розвалу країни. Народ втомився від олігархічного правління, адже воно в результаті губить країну і людей, які в ній живуть. І що ж порадити нашим людям, може їм варто обирати монарха або квазімонарха, можливо нам потрібен наш український Рузвельт (32-й президент США - прим.ред.), який вивів свою країну з депресії", - зазначив Пальчевський.

Також раніше повідомлялося, що Андрій Пальчевський висловився про терміни перебування при владі депутатів та президента України. За його словами, президент повинен піти з посади після п'яти років.

"Ви знаєте, що я прихильник жорстких термінів для президента. 5 років і не більше. Володимир Олександрович робить дуже велику помилку, кажучи, що може піти на другий термін. Не треба", - упевнений громадський діяч.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський висловився про карантинний бунт в Україні.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський попередив, що вибори восени можуть не відбутися.

Також Politeka писала, що Пальчевський розповів, як шикують " слуги народу».