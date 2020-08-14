У п'ятницю, 14 серпня, з 10 ранку в Києві на кількох вулицях відключили водопостачання

Про це передає Politeka, посилаючись на інформацію, оприлюднену прес-службою Київводоканалу.

Так, стало відомо, що тимчасово відключено водопостачання за наступними адресами:

вул. Левандівська, 14;

Хрестовий провулок, 2, 4, 6;

вул. Московська, 17/2;

вул. Щекавицька, 44, 49, 51;

вул. Ревуцького, 2-г

пер. Павла Грабовського 1 - 15, 16;

просп. Академіка Глушкова, 2А;

вул. Голосіївська, 8;

просп. Перемоги, 137;

вул. Волгоградська, 29;

вул. Куп'янська, 15, 17, 19, 21.

Ремонтні бригади підприємства вже приступили до локалізації та ліквідації виявлених пошкоджень.

"Орієнтовний термін виконання робіт-доба. Робимо все можливе, щоб відновити водопостачання якомога швидше", – пообіцяли в Київодоканалі.

Politeka повідомляла, що в Києві в п'ятницю, 14 серпня буде обмежено рух на Шулявському шляхопроводі. Так, повідомляється, що закриють рух з 00:30 15 серпня. Ремонтні роботи обіцяють закінчити до четверга, 20 серпня, о п'ятій ранку рух транспорту по мосту має відновитися.

"На шляхопроводі будуть укладати верхні шари асфальтобетонного покриття і наносити дорожню розмітку. Роботи проводитимуть на основному проїзді і на під'їздах з боку вулиць Гетьмана і Довженка», – пояснили в КМДА.

У Києві на проспекті Голосіївському з четверга, 13 серпня буде частково обмежено рух автотранспорту. Повідомляється, що рух буде перекрито сьогодні з 21 вечора і триватиме до сьомої ранку 21 серпня.

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