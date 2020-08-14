У Києві з понеділка, 17 серпня, почнуть діяти нові карантинні обмеження
Про це повідомив у Facebook міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов, передає Politeka.
Так, ЗГІДНО СПИСКУ карантинних зон для всіх населених пунктів України, столиця буде з Понеділка перебувати в" жовтій " карантинній зоні.
Раніше повідомлялося, що "зелена" зона дозволяє украінуам перебувати в громадських будівлях лише в респіраторах або масках, масові заходи дозволено проводити, якщо на площі 5 квадратних метрів ннаходится не більше однієї людини, кинотеатри заповнені лише наполовину, перевезення в громадському транспорті можна тільки якщо пасажири знаходяться в транспорті на сидячих місцях.
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"Жовта" зона, крім обмежень "зеленої", забороняє відвідувати установи соцзахисту, в яких можуть знаходяться літні люди, крім тих, в яких надаються кризові послуги.
Крім столиці, в "жовтій" зоні з 17 серпня перебуватимуть Харків, Луцьк, Тернопіль, Одеса, Івано-Франківськ, Ужгород, Львів та інші міста.
Politeka писала, що Міністерство охорони здоров'я об'єднало кілька показників в підрахунку рівня небезпеки, за яким слід встановлення приналежності до тієї чи іншої зони.
Глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 12 серпня зазначив, що прийнято рішення об'єднати в один показник динаміку і кількість випадків на 100 тисяч населення. Тепер рівень небезпеки рахуватимуть, виходячи з кількості хворих на 100 тисяч населення протягом 14 днів.
"Проаналізувавши показники, які є, ми пішли на те, щоб зробити наші обмеження ще зручнішими, ще зрозумілішими - за якими критеріями ми визначаємо до того чи іншого рівня небезпеки", - заявив Степанов.
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