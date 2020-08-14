В Киеве с понедельника, 17 августа, начнут действовать новые карантинные ограничения

Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает Politeka.

Так, согласно списка карантинных зон для всех населенных пунктов Украины, столица будет с понедельника находиться в "желтой" карантинной зоне.

Ранее сообщалось, что "зеленая" зона позволяет украинуам находиться в общественных зданиях лишь в респираторах или масках, массовые мероприятия разрешено проводить, если на пложади 5 квадратных метров ннаходится не более одного человека, кинотеатри заполнены лишь наполовину, перевозки в общественном транспорте разрешены только если пассажиры находятся в транспорте на сидячих местах.

"Желтая" зона, помимо ограничений "зеленой", запрещает посещать учреждения соцзащиты, в которых могут находятся пожилые люди, кроме тех, в которых предоставляются кризисные услуги.

Кроме столицы, в "желтой" зоне с 17 августа будут находиться Харьков, Луцк, Тернополь, Одесса, Ивано-Франковск, Ужгород, Львов и другие города.

Politeka писала, что министерство здравоохранения объединило несколько показателей в подсчете уровня опасности, за которым следует установление принадлежности к той или иной зоне.

Глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 12 августа отметил, что принято решение объединить в один показатель динамику и количество случаев на 100 тысяч населения. Теперь уровень опасности будут считать, исходя из количества заболевших на 100 тысяч населения в течение 14 дней.

"Проанализировав показатели, которые есть, мы пошли на то, чтобы сделать наши ограничения еще удобнее, еще понятнее - по каким критериям мы определяем к тому или иному уровню опасности", - заявил Степанов.

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