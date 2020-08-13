За минувшие 24 часа в Киеве зарегистрировано 133 новых случая заболевания китайским вирусом

Такую информацию обнародовал Минздрав Украины, передает Politeka.

Согласно данным ведомства, всего с начала пандемии в столице коронавирусом заразились 10002 человека, умерли – 149 (за последние сутки два человека), выздоровели – 3278 заболевших.

Если рассматривать Киевскую область, то в этом регионе зафиксировано 4377 случаев (+70 новых случаев за последние 24 часа.

Умерли – 72 человека(+1 за последние сутки), выздоровели с начала пандемии - 3044 заболевших (+23 за последние 24 часа).

Politeka сообщала, что Министерство здравоохранения объединило несколько показателей в подсчете уровня опасности, за которым следует установление принадлежности к той или иной зоне.

Глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 12 августа отметил, что принято решение объединить в один показатель динамику и количество случаев на 100 тысяч населения. Теперь уровень опасности будут считать, исходя из количества заболевших на 100 тысяч населения в течение 14 дней.

"Проанализировав показатели, которые есть, мы пошли на то, чтобы сделать наши ограничения еще удобнее, еще понятнее - по каким критериям мы определяем к тому или иному уровню опасности", - заявил Степанов.

В Одесском регионе фиксируют новые очаги заражения китайским вирусом. Так, стало известно, что в одесской филармонии шестеро сотрудников получили положительные результаты теста на COVID-19. Такую информацию обнародовали в пресс-службе Одесской ОГА.

По предварительным данным, среди инфицированных — директор филармонии Галина Зицер. Кроме того, диагноз подтвердился у дирижера и пяти музыкантов оркестра. На данный момент филармония закрыта, там проводят санитарную обработку. Все сотрудники заведения находятся на карантине.

Еще одна вспышка китайской болячки зафиксирована в доме ребенка в городе Белгород-Днестровском, что под Одессой. Там положительные результаты ПЦР-тестов получили пятеро детей.

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