У столиці зарізали 25-річного молодого чоловіка, який заступився за дівчину

Про це пише Politeka з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Повідомляється, що подія сталася в Подільському районі Києва на вулиці Костянтинівській. Біля одного з кафе стояли дві компанії. Молодий чоловік побачив, як одну з дівчат вдарили по обличчю. Він підійшов до компанії і зробив зауваження бешкетнику.

Зав'язалася сварка, під час якої незнайомий чоловік вдарив хлопця ножем у живіт і пішов у невідомому напрямку. Молодика госпіталізували, проте від помер по дорозі до лікарні.

Підозрюваного вдалося затримати за місцем його проживання. При обшуку у нього знайшли речові докази, серед яких був ніж, яким і був зарізаний молодий чоловік.

Підозрюваним виявився 36-річний житель Вінницької області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з майном і викрадення автомобілів.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України, готується повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу для підозрюваного.

Politeka повідомляла, що у Львівській області поліція затримала іноземця, який вирішив зарізати свою дружину. Згідно з матеріалами справи, 41-літнього випившого македонця затримали 17 жовтня цього року в Миколаєві і посадили під варту.

Як з'ясувалося, під час раптового конфлікту чоловік наніс дружині чотири ножові удари. Жінку терміново доставили в реанімаційне відділення КНП "Миколаївська центральна районна лікарня", де їй врятували життя.

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