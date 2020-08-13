Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів, як команда Володимира Зеленського намагається уникнути провалу на місцевих виборах

Він передбачив результати голосування і причини поразки "Слуг народу" в ефірі телеканалу "112 Україна", передає Politeka.net (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

"Ситуація для президента, до якого я особисто намагаюся достукатися, буде виглядати не як холодний, а як крижаний душ. Я думаю, що ніхто не уявляє собі, які будуть низькі рейтинги у партії, яку він очолює. Дійсно, коли ми дізнаємося, що у Ірини В, на сьогоднішній день з 3% він впав до 2,7%, я можу сказати - це тільки початок", - зазначив Андрій Пальчевський.

За його словами, для управління Києвом або іншим містом мільйонником у людини повинен бути відповідний досвід управління і "хватка менеджерська". Тому і лякають люди з шоу-бізнесу або спорту, які рвуться в політику.

"Не Володимир Зеленський призначав людей, це зрозуміло. Ну привів з собою "Квартал", цей Тузик-Юзик керує Кривим Рогом, точніше дружина його Таня. І все закінчиться, ви знаєте, Кривий Ріг буде першим, який винесе вирок", - підкреслив Пальчевський.

Як зауважив громадський діяч, чинна влада вперто не виконує свої передвиборчі обіцянки і при цьому навіть не усвідомлює причини невдоволення мільйонів українців:

"Ви розумієте, в чому жах ситуації? Ні він, ні вони всі не розуміють, що не виконали зобов'язання. Вони абсолютно впевнені. Я розмовляв з другою людиною в державі, він мені каже: "Андрію, ну що ти наїжджаєш на нас? Що ми не зробили з того, що обіцяли". Я встав і пішов".

Пальчевський також упевнений, що Володимир Зеленський просто не бачить повну картину передвиборчої ситуації, тому що його соратники просто приховують від нього важливі факти. Команда президента намагається відтермінувати вибори і виграти трохи часу.

"Не будемо грати в доброго царя і поганих бояр - якість приблизно однакова. На сьогоднішній момент відокремлювати перша особа від другого, третього, четвертого і п'ятого - це неправильно. Відповідальність все одно у них колективна нагорі. Але ці люди, не знаю, хто конкретно, вони явно не доповідають президенту про стан речей", - вважає Андрій Пальчевський. - "Йому розповідають, що все добре, що зелений рух. А потім, за тиждень, як це зазвичай буває перед розлученням або невіддачею боргу, раптом кажуть: ой, ти знаєш, Володимир, щось у нас цифри якісь погані. А в Києві у них цифра буде, я думаю, 3% в кращому випадку. І тому почалася підготовка до плану "Б" - перенесення виборів на більш пізні терміни".

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