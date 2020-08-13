Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал, как команда Владимира Зеленского пытается избежать провала на местных выборах

Он предсказал результаты голосования и причины поражения "Слуг народа" в эфире телеканала "112 Украина", передает Politeka.net (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

"Ситуация для президента, до которого я лично пытаюсь достучаться, будет выглядеть не как холодный, а как ледяной душ. Я думаю, что никто не представляет себе, какие будут низкие рейтинги у партии, которую он возглавляет. Действительно, когда мы узнаем, что у Ирины В, на сегодняшний день с 3% он упал до 2,7%, я могу сказать - это только начало", - отметил Андрей Пальчевский.

По его словам, для управления Киевом или другим городом миллионником у человека должен быть соответствующий опыт управления и "хватка менеджерская". Поэтому и пугают люди из шоу-бизнеса или спорта, которые рвутся в политику.

"Не Владимир Зеленский назначал людей, это понятно. Ну привел с собой "Квартал", этот Тузик-Юзик руководит Кривым Рогом, точнее жена его Таня. И все закончится, вы знаете, Кривой Рог будет первым, который вынесет приговор", - подчеркнул Пальчевский.

Как заметил общественный деятель, действующая власть упорно не выполняет свои предвыборные обещания и при этом даже не осознает причины недовольства миллионов украинцев:

"Вы понимаете, в чем ужас ситуации? Ни он, ни они все не понимают, что не выполнили обязательства. Они абсолютно уверены. Я разговаривал со вторым человеком в государстве, он мне говорит: "Андрей, ну что ты наезжаешь на нас? Что мы не сделали из того, что обещали". Я встал и ушел".

Пальчевский также уверен, что Владимир Зеленский попросту не видит полную картину предвыборной ситуации, потому что его соратники просто скрывают от него важные факты. Команда президента пытается отсрочить выборы и выиграть немного времени.

"Не будем играть в доброго царя и плохих бояр - качество примерно одинаковое. На сегодняшний момент отделять первое лицо от второго, третьего, четвертого и пятого - это неправильно. Ответственность все равно у них коллективная наверху. Но эти люди, не знаю, кто конкретно, они явно не докладывают президенту о состоянии вещей", - считает Андрей Пальчевский. - "Ему рассказывают, что все хорошо, что зеленое движение. А потом, за неделю, как это обычно бывает перед разводом или неотдачей долга, вдруг говорят: ой, ты знаешь, Владимир, что-то у нас цифры какие-то плохие. А в Киеве у них цифра будет, я думаю, 3% в лучшем случае. И поэтому началась подготовка к плану "Б" - переносу выборов на более поздние сроки".

Напомним, что Андрей Пальчевский высказался о карантинном бунте в Украине: "Справедливость должна быть абсолютной, закон един для всех"

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