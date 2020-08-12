У Києві у зв'язку зі зйомками фільму за участю Жан-Клода Ван Дамма перекриватимуть вулиці

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення у Facebook прес-служби КМДА.

Уточнюється, що перекриття почалися вже сьогодні, 12 серпня.

Йдеться про зйомки в столиці України фільму від Netflix під назвою "The Last Mercenary".

Також у КМДА оприлюднили дати та час, коли перекриватимуть вулиці для руху автотранспорту.

- 2 серпня з 05:00 до 14:00: на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській, з перекриттям вулиці гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. гоголівської)

- 14 серпня з 05:00 до 21:00: на вулиці Костянтинівській (у кварталі від вул. заводської до вул. Оленівської та від вул. заводської до вул. Юрківського), з перекриттям вказаної вулиці;

- 17 серпня з 05:00 до 18:00: на вулиці Електриків (у кварталі від вул.заводської до провулка електриків), з перекриттям вказаної вулиці.

- 17 серпня з 14:00 до 21:30: на вулиці Промисловій, 4 (під південним мостом), з перекриттям зазначеної вулиці.

- 18 серпня з 05:00 до 14:00: на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській, з перекриттям вулиці гоголівської (у кварталі від вул.Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. гоголівської).

- 25 серпня з 05:00 до 21:00: на вулиці Ярославській (у кварталі від вул.Набережно-Хрещатицька до вул. Почайнинської), з перекриттям вказаної вулиці.

Politeka писала, що вранці, 12 серпня, нетверезий чоловік пошкодив 7 автомобілів у центрі Києва. НП сталася близько п'ятої ранку на бульварі Верховної Ради. Чоловік у нетверезому стані вирішив, що йому дуже заважають автомобілі, припарковані на цій вулиці. У зв'язку з цим він підбіг до них і почав бити ногами по транспортних засобах.

Поліцейські, які оперативно прибули на виклик, затримали хулігана.

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