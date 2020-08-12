У Києві у зв'язку зі зйомками фільму за участю Жан-Клода Ван Дамма перекриватимуть вулиці
Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення у Facebook прес-служби КМДА.
Уточнюється, що перекриття почалися вже сьогодні, 12 серпня.
Йдеться про зйомки в столиці України фільму від Netflix під назвою "The Last Mercenary".
Безсоромна зірка "Квартал 95" в купальнику з насолодою вигнулася, вразивши червоними губками: "Ось це пейзаж!"
Змучена Заворотнюк ошелешила дивним виглядом: "Ходить по дому у..."
Відому співачку, яка не догодила Аллі Пугачовій, знайшли з пробитою головою: "Поруч знаходився..."
Фігуриста Семенович подражнила пишним бюстом в лазні, купальник ледь не тріснув: "Паритися треба без…"
Також у КМДА оприлюднили дати та час, коли перекриватимуть вулиці для руху автотранспорту.
- 2 серпня з 05:00 до 14:00: на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській, з перекриттям вулиці гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. гоголівської)
- 14 серпня з 05:00 до 21:00: на вулиці Костянтинівській (у кварталі від вул. заводської до вул. Оленівської та від вул. заводської до вул. Юрківського), з перекриттям вказаної вулиці;
- 17 серпня з 05:00 до 18:00: на вулиці Електриків (у кварталі від вул.заводської до провулка електриків), з перекриттям вказаної вулиці.
- 17 серпня з 14:00 до 21:30: на вулиці Промисловій, 4 (під південним мостом), з перекриттям зазначеної вулиці.
- 18 серпня з 05:00 до 14:00: на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській, з перекриттям вулиці гоголівської (у кварталі від вул.Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. гоголівської).
- 25 серпня з 05:00 до 21:00: на вулиці Ярославській (у кварталі від вул.Набережно-Хрещатицька до вул. Почайнинської), з перекриттям вказаної вулиці.
Politeka писала, що вранці, 12 серпня, нетверезий чоловік пошкодив 7 автомобілів у центрі Києва. НП сталася близько п'ятої ранку на бульварі Верховної Ради. Чоловік у нетверезому стані вирішив, що йому дуже заважають автомобілі, припарковані на цій вулиці. У зв'язку з цим він підбіг до них і почав бити ногами по транспортних засобах.
Поліцейські, які оперативно прибули на виклик, затримали хулігана.
В Києві маршрутка втратила колеса на повному ходу, відео: "разом із задньою віссю".
Пост українця потряс мережу: вісім речей, які в рази краще в Україні, ніж в Європі.
"Кияни здатні голосувати за подібне?": Притулу різко взяли в облогу за мерські амбіції.