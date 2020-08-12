Политический аналитик Александр Кочетков оценил выдвижение шоумена Сергея Притулы на должность мэра Киева

Как передает Politeka.net , мыслями эксперт поделился на своей страничке в Facebook.

"Понимаете, доморощенный юморист калибром еще меньше Зеленского, который понимает в коммунальном хозяйстве ровно столько, сколько Зеленский в госуправлении, считает, что способен повторить идиотский и, не дай Бог, фатальный для страны успех Владимира Зеленского. Над кем смеется этот внезапный политик? Да над нами — избирателями Киева, считая, что киевляне после Зеленского способны голосовать за подобное", - считает Кочетков.

По его словам, у шоумена немного шансов в борьбе за кресло мэра столицы, так как он выдвигается от партии «Голос», у которой "наблюдается предсмертное дыхание Чейна-Стокса в виде невменяемых интервью ее лидерки Киры Рудик".

"Кира гендерно вроде бы и отличается от предыдущего лидера Святослава Вакарчука, но не намного. В общем, неадекватные все четверо: и Святослав, и Кира, и Сергей, и Владимир", - считает эксперт.