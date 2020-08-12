В Киеве в связи со съемками фильма с участием Жан-Клода Ван Дамма будут перекрывать улицы

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook пресс-службы КГГА.

Уточняется, что перекрытия начались уже сегодня, 12 августа.

Речь идет о съемках в столице Украины фильма от Netflix под названием "The Last Mercenary".

Также в КГГА обнародовали даты и время, когда будут перекрывать улицы для движения автотранспорта.

– 2 августа с 05:00 до 14:00: на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской)

– 14 августа с 05:00 до 21:00: на улице Константиновской (в квартале от ул. Заводской до ул. Оленивской и от ул. Заводской до ул. Юрковского), с перекрытием указанной улице;

– 17 августа с 05:00 до 18:00: на улице Электриков (в квартале от ул. Заводской до переулка Электриков), с перекрытием указанной улице.

– 17 августа с 14:00 до 21:30: на улице Промышленной, 4 (под Южным мостом), с перекрытием указанной улице.

– 18 августа с 05:00 до 14:00: на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской).

– 25 августа с 05:00 до 21:00: на улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкая до ул. Почайнинской), с перекрытием указанной улице.

Politeka писала, что утром, 12 августа, нетрезвый мужчина повредил 7 автомобилей в центре Киева. ЧП случилось около пяти утра на бульваре Верховного Совета. Мужчина в нетрезвом состоянии решил, что ему очень мешают автомобили, припаркованные на этой улице. В связи с этим он подбежал к ним и начал бить ногами по транспортным средствам.

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