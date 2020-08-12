У Броварах Київської області правоохоронці розшукують Гармаш Марину Олегівну
Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення у Facebook спільноти Київ Оперативний.
Відомо про те, що зникла – 1994 року народження, 9 серпня приблизно о 6 вечора вийшла з роботи (жінка працює в МакДональдс, місто Бровари, вулиця Київська, 239).
Є інформація, що зникла повинна була їхати в Ніжин, де живе, але по дорозі додому зникла.
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На момент зникнення була одягнена в джинсові шорти, чорні колготки, шовкову блузку, синю вітровку, з собою у неї була сумка.
У жінки зріст приблизно 170 см, сіро-зелені очі, волосся – темно-каштанове волосся, зачіска – каре по плечі. У зниклої є особлива прикмета: тату у вигляді силуету кота над лівою лопаткою.
Всім, хто має інформацію про зниклу, просять телефонувати на спецлінію 102 або за телефоном 0635962109.
Politeka писала, що в Яготині знайшли вбитою зниклу раніше 12-річну дівчинку.
"Поліцейські встановили неповнолітнього місцевого жителя, який зізнався, де залишив бездиханне тіло зниклої дівчинки. Ним виявився 15 – річний місцевий житель, товариш потерпілої", - повідомили в поліції.
Пізніше з'ясувався і мотив дій підозрюваного підлітка.
"Піддавшись тварині бажанням і волі гормонів, 15-річний "друг" загиблої, не витримавши відмови в сексуальних утіхах, задушив бідолаху її ж ременем, а бездиханне тіло кинув подалі від людей", – розповіли правоохоронці.
Столичні правоохоронці розшукують 16-річного Владислава Ліхотинського. Відомо, що підліток, 2004 року народження, пішов 4 серпня з київського Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей і досі не повернувся.
На вигляд Владиславу 16-17 років, зріст юнака – 170-175 см, худорлявої статури, волосся темне, очі-темнокаріє.
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