Громадський діяч і підприємець Андрій Пальчевський звернув увагу на недбалість київської влади
Як повідомляє Politeka.net, один з яскравих прикладів він зняв на відео, яке опублікував у себе в Фейсбуці. Пальчевський спустився в один з переходів, показавши, що високі люди постійно вдаряються там головою, оскільки стеля занадто низька.
"Маленька деталь. Я не такий високий, як більшість молодих людей. Ну, скажімо, 188-190 сантиметрів. А керівники нашого міста за 2 метри. Я все думаю, що ось тут не вистачає силуету одного відомого спортсмена, який головою б вдарявся», - зазначив Пальчевський, показавши на яскраву розмітку, яка була на стелі в переході.
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Крім цього, громадський діяч запитав у жінки, яка продає квіти, скільки разів на день кияни вдаряються в цьому місці головою. Жінка підтвердила, що постійно. Це лише один із прикладів безладності влади, які наражають жителів столиці на небезпеку.
У коментарях до відео кияни підтримали Пальчевського.
"Часто їжджу там, жахливий там поріг! І ніхто нічого не може зробити! А нинішній мер піариться на якихось будівництвах", «спасибі вам величезне, що ви взялися показувати реальні проблеми по Києву! від душі!", "Таке враження, що у нас інакше будувати і не вміють», - пишуть українці.
Нагадаємо, що Пальчевський переїхав на Дарницю, щоб ознайомитися з проблематикою району.
Як повідомляла Politeka, у мережу потрапив душевний ролик Андрія Пальчевського (відео).
Також Politeka писала, що Андрій Пальчевський хоче з'ясувати рівень підготовки шкіл до другої хвилі вірусу.