Громадський діяч, підприємець Андрій Пальчевський хоче з'ясувати у вчителів про рівень підготовки шкіл Києва до другої хвилі коронавіруса в Україні.

Про це лідер політичної сили «Перемога Пальчевського» заявив у своєму відео блозі на Фейсбук:

опасность! школа!!! опасность! школа!!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 11. August 2020

На думку Андрія Пальчевського, ця проблема стосується не тільки київських шкіл, а має національний масштаб. Він навів приклад однієї з ізраїльських шкіл, де відбулося стрімке зараження серед школярів.

«Поки наші горе-керівники морочать нам голову з тим, як же ми зустрінемо другу хвилю, розповідаю найважливішу інформацію, що стосується батьків і школярів. Ізраїльтяни в Єрусалимі визначили, що тільки один з дітей заразив 150 чоловік. Далі вони рознесли інфекцію і таким чином 50% всіх випадків захворювань в Єрусалимі пов'язані зі школами. Питання: чи готові ми до шкіл? Чи готові наші вчителі до шкіл і чи готові вони зустріти вірус? Тому що діти, як ви знаєте, є, на жаль, найбільшими розповсюджувачами вірусу. Легко переносячи самі, вони ухайдошать вчителів. Хто їх захистить? Хто організує відповідним чином дисципліноване відвідування? Я поняття не маю», - сказав Андрій Пальчевський.

Для того, щоб з'ясувати рівень підготовки київських шкіл до другої хвилі коронавіруса, лідер політичної сили «Перемога Пальчевського» вирішив особисто проінспектувати школи столиці та поспілкуватися з учителями.

«Обіцяю, піду в школи в різних районах міста Києва. Обов'язково в прямому ефірі проведемо зустрічі з учителями. Нехай вони нам розкажуть. Інакше все буде як завжди у нас. А потім будемо відтягувати вчителів з лікарень...», - заявив Пальчевський.

опасность! школа!!! опасность! школа!!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 11. August 2020

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України прогнозує другу хвилю коронавіруса в жовтні або листопаді цього року. Лідер політичної сили «Перемога Пальчевського» заявив, що протягом 10 тижнів буде жити по 7 днів в різних районах столиці, щоб дізнатися, як живуть кияни і ті, хто працює в Києві. Вчора, 10 серпня, Андрій Пальчевський переїхав жити в Дарницький район.