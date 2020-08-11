Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский обратил внимание на безалаберность киевской власти

Как сообщает Politeka.net, один из ярких примеров он снял на видео, которое опубликовал у себя в Фейсбуке. Пальчевский спустился в один из переходов, показав, что высокие люди постоянно ударяются там головой, поскольку потолок слишком низкий.

«Маленькая деталь. Я не такой высокий, как большинство молодых людей. Ну, скажем, 188-190 сантиметров. А руководители нашего города за 2 метра. Я все думаю, что вот здесь не хватает силуэта одного известного спортсмена, который головой бы ударялся», - отметил Пальчевский, показав на яркую разметку, которая была на потолке в переходе.

Кроме этого, общественный деятель спросил у женщины, которая продает цветы, сколько раз в день киевляне ударяются в этом месте головой. Женщина подтвердила, что постоянно. Это лишь один из примеров безалаберности власти, которые подвергают жителей столицы опасности.

В комментариях к видео киевляне поддержали Пальчевского.

«Часто езжу там, ужасный там порог! И никто ничего не может сделать! А нынешний мер пиарится на каких-то стройках», «Спасибо Вам огромное, что вы взялись показывать реальные проблемы по Киеву! от души!», «Такое впечатление, что у нас иначе строить и не умеют», - пишут украинцы.

??? что с головой!??? Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 11. August 2020

Напомним, что Пальчевский переехал на Дарницу, чтобы ознакомиться с проблематикой района.

Как сообщала Politeka, в сеть попал душевный ролик Андрея Пальчевского (Видео).

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский хочет выяснить уровень подготовки школ ко второй волне вируса.