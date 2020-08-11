У Києві шукають молодого чоловіка, який стрибнув з мосту, який знаходиться в парку Дружби народів

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення у Facebook спільноти Київ Оперативний.

Так, стало відомо, що в неділю, 9 серпня близько 17 вечора хлопець стрибнув з моста, відтоді його ніхто не бачив. Уточнюється, що водолази і поліцейські ретельно перевірили кожен метр прилеглої території, проте марно.

"Можливо, від удару об воду, в шоковому стані він виплив на берег і втратив пам'ять", – вважають рідні молодої людини.

Друзі та близькі зниклого просять всіх, кому що або відомо про долю молодої людини, повідомити, де він може перебувати.

Вони будуть дуже вдячні за будь-яку інформацію про зниклого, яку очікують за телефонами 095 087 9411 (Мар'яна) та 068 992 7911 (Степан).

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