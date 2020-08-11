На Алеї закоханих, яка тягнеться від Пейзажної алеї до Андріївського узвозу, почався ремонт

Про це пише Politeka з посиланням на видання Сьогодні.

Повідомляється, що на зовсім недавно упорядкованій території вже зірвали плитку, якою була вимощена алея, і виклали її пірамідками. Тому, на минулі вихідні жителям столиці і гостям міста доводилося пробиратися, обходячи гори каменів.

"Це треш якийсь. Нещодавно тут все відремонтували і знову все перекопали. Створили "міні-Стоунхендж", – обурюється місцева мешканка Вікторія.

Робітники, зайнятий на ремонті розповіли, з чим пов'язаний настільки "раптовий" ремонт.

"Сталося просідання грунту, плитка просіла, це помітили міські чиновники. Після дощів збиралося багато води. Площу просідання вирівняємо, плитку повернемо на місце", – повідомив виданню один з ремонтників.

Politeka повідомляла, що Національний художній музей України в Києві закрили для відвідувачів. Про це повідомив у Facebook міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Закрили музей для відвідування у зв'язку з тим, що біля будівлі обвалився портик. За словами міністра, ситуація з ремонтом музею – критична. Ткаченко має намір звернутися до Кабінету міністрів з проханням про виділення додаткового фінансування на ремонтні роботи.

У Дніпрі вандали знищили сквер з молодими деревами. Відомо, що інцидент стався в житловому масиві "Придніпровськ-Чаплі". Вандали зламали близько десятка Дерев - це були молоді клени.

Так, в 2019 році на алеї в Придніпровську співробітники ДТЕК висадили молоді саджанці кленів. За рік вони вже встигли прижитися і були готові вирости, але тепер дерева знаходяться в жалюгідному стані.

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