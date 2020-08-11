У липні 2020 року в київських пологових будинках народилися 3191 новонароджених

Про це пише Politeka з посиланням на повідомлення прес-служби Київського наукового інформаційно-аналітичного центру медичної статистики.

Так, повідомляється, що серед новонароджених - 1700 хлопчиків і 1491 дівчинка. Також наголошується, що серед новонароджених-87 двійнят і дві трійні.

У відомстві кажуть, що це-найбільше число немовлят, що народилися в Києві за місяць з початку 2020 року.

Всього ж за сім місяців 2020 року в столиці народилися 9805 хлопчиків і 8950 дівчаток (всього з початку року – 18755 малюків). У числі новонароджених-451 двійня і дві трійні.

Politeka повідомляла, що в Києві новонароджену дитину залишили в пологовому будинку. Так, у столиці батьки відмовилися від новонародженої дівчинки. При цьому інцидент стався в елітному пологовому будинку, в якому новоспеченим батькам за пологи доводиться платити від 49 до 108 тисяч гривень.

Батьки відмовилися від дитини через те, що дівчинка народилася з вродженою патологією розвитку, але не критичною - за умови правильного лікування з нею можна жити цілком нормальним життям. Про резонансний випадок у столиці першим розповів відомий український генетик і репродуктолог Валерій Зукін, який очолює один з найпрестижніших пологових будинків України.

А в Харкові комплектів з усім необхідним для новонародженого в перші дні життя залишилося всього 228, а в області їх вже немає передає KHARKIV Today з посиланням на слова директора Департаменту соціального захисту населення Харківської ОДА Юрія Шпараги.

Замість зручних боксів, які так подобалися молодим мамам, Мінсоцполітики хоче виплачувати батькам новонароджених грошову компенсацію в розмірі п'яти тисяч гривень. Що ж стосується "пакунків малюка", то наприкінці червня Антимонопольний комітет скасував процедуру їх закупівлі. За інформацією Шпараги, з початку 2020 року Харківщина отримала 6148 боксів, з яких Залишилося 228 штук, ще 17 передані в управління соцзахисту для мам, які народжували не в пологових будинках.

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