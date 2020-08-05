Напередодні місцевих виборів у Києві провели соцопитування, щоб виявити фаворитів майбутньої передвиборної гонки

Як повідомляє Politeka.net, про це свідчать дані свіжого опитування, яке проводилося ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" з 13 по 15 липня. В опитуванні брали участь жителі Києва.

Зазначається, що громадський діяч Андрій Пальчевський вирвався вперед у свіжому рейтингу симпатій. Він практично наздогнав чинного мера Києва Віталія Кличка. Згідно зі свіжими даними, за Кличка готові проголосувати 23,8% киян. А Пальчевського сьогодні готові підтримати вже 22,7% жителів столиці. Варто відзначити, що розрив між основними конкурентами істотно скоротився. З кожним місяцем Пальчевського підтримує все більше людей.

Далі в рейтингу фігурує ще кілька ймовірних кандидатів на посаду мера Києва, проте вони мають більш скромні цифри. Так, Миколу Томенка (Рідна країна) готові підтримати 10,5% опитаних. Ігор Смешко ("Сила і честь") отримав би 5,7% голосів, а голова "Нацкорпусу" Андрій Білецький – 5,5%.

Представники "Європейської солідарності» та "Слуги народу" мають ще скромніші показники. Так, за Олексія Гончаренка готові проголосувати лише 4,5%, А За Ірину Верещук зможуть віддати свої голоси близько 4,1% людей.

За словами голови Центру "ІНТЕР-АКЦІЯ" Юрія Лагутова, довіра до Кличка у киян стала падати з осені 2019 року. Його рейтинг обвалився приблизно на 5%.

Додамо, що проводилося опитування також щодо політичних сил, за які голосуватимуть кияни. Перше місце в опитуванні посіла партія "Європейська солідарність" з 16% голосів. Друге місце "Слуга народу" з 14,7% підтримкою. А третє місце посіла нова партія "Перемога Пальчевського" з підтримкою в районі 14,0%.

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