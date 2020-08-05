Госпродпотребслужба перевірила столичні бювети на якість води
Про це повідомляє Politeka, посилаючись на прес-службу відомства.
Так, згідно з результатами дослідження проб води, у 6 з 10 київських бюветів її якість не відповідала нормам. У Госпотребслужбе заявили, що знайшли у воді відхилення від гігієнічних вимог.
У зв'язку з цим, відомство не рекомендує пити воду з таких бюветів:
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Перетин вулиці Солом'янській з вулицею Пироговського (великий вміст марганцю);
вулиця Героїв Севастополя, 9-11 – та ж причина.
вулиця Михайла Донця, 2 – у цьому бюветі також у 2,5 рази перевищено вміст марганцю;
перетин вулиць Патріарха Мстислава Скрипника та Стадіонної – на 37% перевищені норми за мікробам, виявлена кишкова паличка;
вулиця Пітерська, 3/2 і уллица Мартиросяна, 11 – також виявлена кишкова паличка і перевищені на 30% норми щодо мікробів.
Politeka писала, що небувалий ажіотаж спостерігається в бюветах Одеси, люди другу добу сидять без води. У п'ятницю, 31 липня, одесити, які проживають в центрі міста вишикувалися кілометрові черги з баклажками, тазиками та пляшками, щоб набрати води в бюветних комплексах.
зокрема, ажіотаж спостерігається на Олександрівському проспекті, в Старобазарном і Прохоровському скверах. Незважаючи на запевнення комунальників багато будинків у центрі Одеси досі не підключили до водопостачання після вчорашньої заміни водопроводу на Новощепному ряду.
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