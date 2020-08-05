Відхилення від норм виявили на більшості бюветів

Госпродпотребслужба перевірила столичні бювети на якість води

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на прес-службу відомства.

Так, згідно з результатами дослідження проб води, у 6 з 10 київських бюветів її якість не відповідала нормам. У Госпотребслужбе заявили, що знайшли у воді відхилення від гігієнічних вимог.

У зв'язку з цим, відомство не рекомендує пити воду з таких бюветів:

Перетин вулиці Солом'янській з вулицею Пироговського (великий вміст марганцю);

вулиця Героїв Севастополя, 9-11 – та ж причина.

вулиця Михайла Донця, 2 – у цьому бюветі також у 2,5 рази перевищено вміст марганцю;

перетин вулиць Патріарха Мстислава Скрипника та Стадіонної – на 37% перевищені норми за мікробам, виявлена кишкова паличка;

вулиця Пітерська, 3/2 і уллица Мартиросяна, 11 – також виявлена кишкова паличка і перевищені на 30% норми щодо мікробів.

Politeka писала, що небувалий ажіотаж спостерігається в бюветах Одеси, люди другу добу сидять без води. У п'ятницю, 31 липня, одесити, які проживають в центрі міста вишикувалися кілометрові черги з баклажками, тазиками та пляшками, щоб набрати води в бюветних комплексах.

зокрема, ажіотаж спостерігається на Олександрівському проспекті, в Старобазарном і Прохоровському скверах. Незважаючи на запевнення комунальників багато будинків у центрі Одеси досі не підключили до водопостачання після вчорашньої заміни водопроводу на Новощепному ряду.

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