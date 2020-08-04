У Києві помітили лося, в паніці бігає по вулиці і кидається під колеса авто
Про це інформує Politeka посилаючись на інформацію спільноти Київ Оперативний, розміщену в Telegram.
Так, повідомляється, що тварину бачили на вулиці Саперно-Слобідській. Судячи з кадрів відео, лось сильно наляканий – він бігає по довільне траєкторії і навіть кидається під кеолеса проїжджаючих машин.
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"Водії! Тільки що на Саперно-Слобідській був помічений лось – бігає по дорозі. Будьте уважні", – попереджають автори ролика.
На відео присутня ненормативна лексика
Politeka повідомляла, що в одному з міських супермаркетів у Харкові хтось закрив в камері зберігання сумок живого пса. Відповідне фото опублікували у телеграм-каналі «Ху**ий Харків».
Пес породи такса сидить за прозорою дверцятами камери і покірно чекає господаря або господиню. Зазначимо, що цей випадок – далеко не поодинокий у місті, хоча кожен подібний факт викликає хвилю негативних коментарів, в яких користувачі щосили критикують власників тварин за таке звернення зі своїми вихованцями, а також за антисанітарію. Адже потім хтось поставить в камеру сумку з продуктами або речі.
У Голосіївському районі Києва (селище Віта-Литовська) виявили лисицю, хвору на сказ. У зв'язку з виявленим випадком влади заявили про карантне в межах району, обмеженій вулицями Ліснича, Подборная, перехрестям вулиць Дібровна, Замывная, Столичне шосе.
У зв'язку з карантином в цьому місці заборонено проведення ярмарків, виставок собак та інших заходів, у яких передбачена участь тварин.
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