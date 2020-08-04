Рада походити перед виборами з милицею мер Києва Віталій Кличко отримав від відомого політтехнолога Пола Манафорта, який відбуває покарання в США

Про це повідомив Михайло Шнайдер .

“Друзі, напевно багато хто з вас звернули увагу на те, як мер нашої столиці - Віталій Володимирович Кличко, наприкінці минулого тижня різко зашкутильгав і почав з'являтися в громадських місцях, на зустрічах і на засіданні Київради в компанії Милиці? У зв'язку з цим, він розповідав досить таки каламутну історію про те, що нібито пошкодив ахіллове сухожилля, коли ловив Хуліганів. Так от, насправді ті самі хулігани виявилися... борцями з розповсюдженням наркотиків, і не просто графіті розмальовували стіни, а зафарбовували адреси за продаж Дурману. Природно, Кияни обурені такою поведінкою мера - адже він не тільки публічно відчитав активістів, але і здав одного з них в Поліцію”, - нагадав Шнайдер.

За його словами, для того, щоб відвернути увагу від непорядного вчинку Віталія Кличка і була придумана історія із милицею.

"Загалом, як говориться потрапив наш Віталій Володимирович Халепу. І тут виникла геніальна ідея з милицею - ніби як Кличко виходить потерпілий у всій цій ситуації, а значить і претензії пред'являти йому якось зовсім Ніяково”, - зазначив блогер.

Він розповів, що передвиборчу піар-ідею мера Києва підкинув Пол Манафорт, який вже консультував його перед виборами в 2014 році.

“Ну а тепер Найцікавіше. За моєю інформацією, походити з милицею нашому меру порадив один дуже відомий Американський політтехнолог, який вже працював з ним в 2014 Році. Ви напевно вже здогадалися, Хто?

Звичайно ж це - Пол Манафорт. Який був засуджений у США за тяжкі злочини ще в березні 2019 Року. Але як виявилося, в травні цього року Манафорт з-за важкою ситуацією з поширенням COVID-19 дуже вдало вийшов під домашній Арешт. І ось тепер знову, як і шість років тому, дає Кличко свої цінні Поради...” - резюмував Михайло Шнайдер.