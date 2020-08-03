Військовий літак Ан-26 постраждав через негоду біля міста Васильків Київської області

Politeka.net з посиланням на дані і кадри від очевидців пише, що напередодні повітряно-транспортний засіб потрапив в зону сильного граду і ледь уникнув катастрофи. Люди на борту порядком злякалися через потужні удари.

"Ан-26 потрапив в град під Васильковом. Хлопці розповідали, що було очк*во", - передає автор відеоролика.

На кадрах можна помітити, що літак неслабо пошарпало. Так на одному з двигунів біля пропелера видно глибокі вм'ятини від граду. Крім того, від сильних ударів постраждав ніс повітряного судна, з якого зірвало фарбу.

Раніше літак зазнав аварії в Московській області. Транспортний засіб звалилося з неба в кар'єр з водою 27 липня, між 13-ю і 14-ю годинами і відразу ж затонуло, деякі сильно пошкоджені частини залишилися стирчати над поверхнею водойми.

За авіакатастрофою спостерігали кілька очевидців. За попередніми даними, на борту легкомоторного літака знаходилися дві людини, які загинули на місці. Поки тільки з'явилися перші фотографії з місця падіння легкомоторного літака. Фахівці з'ясовують причини та обставини трагедії.

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