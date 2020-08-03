Военный самолет Ан-26 пострадал из-за непогоды возле города Васильков Киевской области

Politeka.net со ссылкой на данные и кадры от очевидцев пишет, что накануне воздушно-транспортное средство попало в зону сильного града и едва избежало катастрофы. Люди на борту порядком испугались из-за мощных ударов.

"Ан-26 попал в град под Васильковом. Парни рассказывали, что было очк*во", - передает автор видеоролика.

На кадрах можно заметить, что самолет неслабо потрепало. Так на одном из двигателей возле пропеллера видны глубокие вмятины от градин. Кроме того, от сильных ударов пострадал нос воздушного судна, с которого сорвало краску.

Ранее самолет потерпел крушение в Московской области. Транспортное средство рухнуло с неба в карьер с водой 27 июля, между 13-ю и 14-ю часами и сразу же затонуло, некоторые сильно поврежденные части остались торчать над поверхностью водоема.

За авиакатастрофой наблюдали несколько очевидцев. По предварительным данным, на борту легкомоторного самолета находились два человека, которые погибли на месте. Пока только появились первые фотографии с места падения легкомоторного самолёта. Специалисты выясняют причины и обстоятельства трагедии.

Напомним, Украина купила самолет-убийцу, от которого все отказались

Как сообщала Politeka, американский военный самолет заметили недалеко от Крыма

Также Politeka писала, что голый мужчина «терроризировал» самолет с россиянами