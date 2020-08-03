Бомба, на щастя, не вибухнула

Терорист, який захопив заручницю в Універсал Банку в Києві захоплений живим

Про це повідомив в Facebook заступник міністра МВС Антон Геращенко, передає Politekа.





За його словами, обійшлося без вибуху, проте на місці продовжують роботу вибухотехніки.





"Далі суд і тривале тюремне ув'язнення", - пише Геращенко.

Також в телеграм-каналах з'явилося відео з місця захоплення відділення банку в київському бізнес-центрі, де чоловік погрожував підірвати бомбу.

На кадрах видно роботу співробітників поліції, вулиці поряд з будівлею перекриті для проходу і проїзду.

Відео тут

Politeka повідомляла, що в Києві захопили банк із заручницею.

3 серпня, о 12.00, в поліцію зателефонувала представниця АТ «Універсал Банк» (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру «Леонардо») і повідомила, що в відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба і попросив викликати поліцію. Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням. Введена в дію спеціальну поліцейську операцію «Грім».

Пізніше з'явилася інформація про те, що стало відомо про вимоги терориста, який захопив заручника в київському банку.

Повідомляється, що чоловік зажадав присутності одного з телеканалів для онлайн-відеозвернення до своїх вимог.

Також з'явилося перше фото терориста і інформація про те, що він - громадянин Узбекистану.

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