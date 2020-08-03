Бомба, к счастью, не взорвалась

Террорист, захвативший заложницу в Универсал Банке в Киеве захвачен живым

Об этом сообщил в Facebook замминистра МВД Антон Геращенко, передает Politekа.

По его словам, обошлось без взрыва, однако на месте продолжают работу взрывотехники.

"Дальше суд и длительное тюремное заключение", – пишет Геращенко.

Также в телеграм-каналах появилось видео с места захвата отделения банка в киевском бизнес-центре, где мужчина угрожал подорвать бомбу.

На кадрах видна работа сотрудников полиции, улицы рядом со зданием перекрыты для прохода и проезда.

Видео здесь

Politeka сообщала, что в Киеве захватили банк с заложницей.

3 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Введена в действие специальную полицейскую операцию «Гром».

Позже появилась информация о том, что стало известно о требованиях террориста, захватившего заложника в киевском банке.

Сообщается, что мужчина потребовал присутствия одного из телеканалов для онлайн-видеообращения со своими требованиями.

Также появилось первое фото террориста и информация о том, что он – гражданин Узбекистана.

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