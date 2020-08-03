У Голосіївському районі Києва (селище Віта-Литовська) виявили лисицю, хвору на сказ

Про це пише Politeka з посиланням на прес-службу КМДА.

У зв'язку з виявленим випадком влада заявила про карантне в межах району, обмеженій вулицями Ліснича, Подборная, перехрестям вулиць Дубравная, Замивная, Столичне шосе.

У зв'язку з карантином в цьому місці заборонено проведення ярмарків, виставок собак і інших заходів, в яких передбачена участь тварин.

На засіданні Державної надзвичайної комісії при КМДА від 23 липня комунальникам віддали розпорядження відловити бездомних тварин в зоні карантину.

Також повідомляється, що власників кішок і собак зобов'язали зробити своїм тваринам щеплення від сказу.

Politeka повідомляла, що мешканці, які проживають в центрі Одеси стали свідками дивної поведінки їхніх сусідів. Вони розповіли, що на вулиці Жуковського, 6 в квартирі на другому поверсі якась подружня пара тримає під замком зграю з 6-7 собак.

За відомостями очевидців, над бідними тваринами знущаються - їх не вигулюють, вони весь день гавкають і виють. Якщо ж тварини починають гавкати, то їх господарі просто б'ють і матюкають і ці крики, до того ж, чує весь двір.

Одеса продовжує зустрічати туристів брудом і сміттям в розпал пляжного сезону. Так, на підступах до міста вся узбіччя траси Київ-Одеса суцільно завалена сміттям і перетворена в смітник. Фотографії неподобства розміщують очевидці в соцмережах.

На кадрах видно, як сміттям всіяна територія біля автобусної зупинки села Алтестово Біляївського району. Особливо критична ситуація біля зупинкового комплексу села Болгарка Роздільнянського району (в напрямку Одеси).

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