У Голосіївському районі Києва (селище Віта-Литовська) виявили лисицю, хвору на сказ
Про це пише Politeka з посиланням на прес-службу КМДА.
У зв'язку з виявленим випадком влада заявила про карантне в межах району, обмеженій вулицями Ліснича, Подборная, перехрестям вулиць Дубравная, Замивная, Столичне шосе.
У зв'язку з карантином в цьому місці заборонено проведення ярмарків, виставок собак і інших заходів, в яких передбачена участь тварин.
На засіданні Державної надзвичайної комісії при КМДА від 23 липня комунальникам віддали розпорядження відловити бездомних тварин в зоні карантину.
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Також повідомляється, що власників кішок і собак зобов'язали зробити своїм тваринам щеплення від сказу.
Politeka повідомляла, що мешканці, які проживають в центрі Одеси стали свідками дивної поведінки їхніх сусідів. Вони розповіли, що на вулиці Жуковського, 6 в квартирі на другому поверсі якась подружня пара тримає під замком зграю з 6-7 собак.
За відомостями очевидців, над бідними тваринами знущаються - їх не вигулюють, вони весь день гавкають і виють. Якщо ж тварини починають гавкати, то їх господарі просто б'ють і матюкають і ці крики, до того ж, чує весь двір.
Одеса продовжує зустрічати туристів брудом і сміттям в розпал пляжного сезону. Так, на підступах до міста вся узбіччя траси Київ-Одеса суцільно завалена сміттям і перетворена в смітник. Фотографії неподобства розміщують очевидці в соцмережах.
На кадрах видно, як сміттям всіяна територія біля автобусної зупинки села Алтестово Біляївського району. Особливо критична ситуація біля зупинкового комплексу села Болгарка Роздільнянського району (в напрямку Одеси).
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