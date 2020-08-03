Мер Києва Віталій Кличко виписав чергові премії для своїх чиновників

Про це пише Politeka з посиланням на документ, що з'явився на сайті КМДА.

Так, в розпорядженні є відомості, що підтверджують факт виплати премій окремим працівникам відомства.

Повідомляється, що за підсумками роботи в поточному році будуть премійовані заступники голови Київської міськради. Вони отримають від 37 тисяч до 61 тисячі гривень премії.

Politeka повідомляла, що за наполяганням мера Києва Віталія Кличка Київська міська рада в четвер, 30 липня, прийняв рішення, що зобов'язує столичних школярів перед початком занять виконувати державний гімн. За відповідне рішення в цілому проголосували 64 депутати.

Варто відзначити, що депутати довго не могли прийняти рішення про обов'язкове виконання гімну навіть в першому читанні - з першої і другої спроби не вистачило голосів.

Однак Віталій Кличко зміг натиснути на депутатів і врешті-решт вони змушені були проголосувати за виконання школярами гімну і в першому читанні, і в цілому.

Кияни показали "сучасні" швидкі, про закупівлю яких в березні 2020 року повідомляв мер столиці Віталій Кличко. На фотографіях можна побачити, що машина швіджкої допомоги, м'яко кажучи, має не найкращий і не дуже сучасний вигляд. Самому транспортному засобу вже не один десяток років, на підлозі лежить картон, сидіння обдерті.

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