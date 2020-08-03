Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів, на якого політичного лідера потрібно рівнятися українцям
Він пояснив, чому молоді політики не зможуть змінити Україну на краще в інтерв'ю виданню "Фокус", передає Politeka.net.
Андрій Пальчевський заявив, що хоче повторити успіхи канцлера Німеччини Ангели Меркель - вона успішно керує країною Євросоюзу з 2005 року. Як підкреслив громадський діяч, на нові обличчя в цій справі покладатися небезпечно, тому що у них немає досвіду управління.
"Я б хотів бути, як Ангела Меркель. Шість термінів безперервного процвітання країни, найбільші успіхи, і ніхто не знає, що вона робить. Я, наприклад, у молодих політиків не вірю апріорі", - зазначив Андрій Пальчевський. - "Я розумію, що серед них є розумні люди з палаючим серцем і очима, але вони не розуміють, як влаштований цей світ, як працює національний банк, вони не розуміють нашого місця в світі і не знають нашої історії".
Російська Кардашян засвітила непристойно велику красу в купальнику: "Гаряча поза"
Гривня жорстко покарає долар, українців добили новим прогнозом щодо курса валют: "Можна втратити..."
Розпалена Асмус показала витівки під душем: "Що робить друга рука?"
Крик душі українського пенсіонера сколихнув мережу: "Мені 66 років я ще працюю..."
Лідер політсили "Перемога Пальчевського" також розповів, чому люди її підтримують. За його словами, Україну потрібно терміново міняти, тому що скоро буде вже пізно.
"Російськомовні патріоти України і україномовні громадяни, спрямовані вперед, яких в цій країні переважна більшість", - розповів Андрій Пальчевський. - "Люди, які дивляться не на глечики і бджіл, а в майбутнє, і розуміють, що, якщо ми в цей раз не почнемо перезавантажувати країну, наступного разу вже не буде".
Раніше Андрій Пальчевський розповів про одній із самих головних проблем Києва. За його словами, молодим людям не вистачає роботи, а щоб виправити ситуацію, потрібно збільшувати капіталізацію столиці. Так готель "Дніпро" продали за дуже маленькою ціною - 40 мільйонів доларів.
Нагадаємо, що Андрій Пальчевський пояснив, чому депутати уявили себе небожителями: "вони не можуть без...".
Як повідомляла Politeka, Пальчевський розніс влада за введення "нововведень" для українців: "перетворили людей на рабів".
Також Politeka писала, що Пальчевський розкрив секрет, як зробити Україну популярним курортом: «Нам потрібні…».