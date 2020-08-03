Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів, на якого політичного лідера потрібно рівнятися українцям

Він пояснив, чому молоді політики не зможуть змінити Україну на краще в інтерв'ю виданню "Фокус", передає Politeka.net.

Андрій Пальчевський заявив, що хоче повторити успіхи канцлера Німеччини Ангели Меркель - вона успішно керує країною Євросоюзу з 2005 року. Як підкреслив громадський діяч, на нові обличчя в цій справі покладатися небезпечно, тому що у них немає досвіду управління.

"Я б хотів бути, як Ангела Меркель. Шість термінів безперервного процвітання країни, найбільші успіхи, і ніхто не знає, що вона робить. Я, наприклад, у молодих політиків не вірю апріорі", - зазначив Андрій Пальчевський. - "Я розумію, що серед них є розумні люди з палаючим серцем і очима, але вони не розуміють, як влаштований цей світ, як працює національний банк, вони не розуміють нашого місця в світі і не знають нашої історії".

Лідер політсили "Перемога Пальчевського" також розповів, чому люди її підтримують. За його словами, Україну потрібно терміново міняти, тому що скоро буде вже пізно.

"Російськомовні патріоти України і україномовні громадяни, спрямовані вперед, яких в цій країні переважна більшість", - розповів Андрій Пальчевський. - "Люди, які дивляться не на глечики і бджіл, а в майбутнє, і розуміють, що, якщо ми в цей раз не почнемо перезавантажувати країну, наступного разу вже не буде".

Раніше Андрій Пальчевський розповів про одній із самих головних проблем Києва. За його словами, молодим людям не вистачає роботи, а щоб виправити ситуацію, потрібно збільшувати капіталізацію столиці. Так готель "Дніпро" продали за дуже маленькою ціною - 40 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський пояснив, чому депутати уявили себе небожителями: "вони не можуть без...".

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