Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал, на какого политического лидера нужно равняться украинцам

Он объяснил, почему молодые политики не смогут изменить Украину к лучшему в интервью изданию "Фокус", передает Politeka.net.

Андрей Пальчевский заявил, что хочет повторить успехи канцлера Германии Ангелы Меркель - она успешно руководит страной Евросоюза с 2005 года. Как подчеркнул общественный деятель, на новые лица в этом деле полагаться опасно, потому что у них нет опыта управления.

"Я бы хотел быть, как Ангела Меркель. Шесть сроков непрерывного процветания страны, наибольшие успехи, и никто не знает, что она делает. Я, например, в молодых политиков не верю априори", - отметил Андрей Пальчевский. - "Я понимаю, что среди них есть умные люди с горящим сердцем и глазами, но они не понимают, как устроен этот мир, как работает национальный банк, они не понимают нашего места в мире и не знают нашей истории".

Лидер политсилы "Перемога Пальчевского" также рассказал, почему люди его поддерживают. По его словам, Украину нужно срочно менять, потому что скоро будет уже поздно.

"Русскоговорящие патриоты Украины и украиноговорящие граждане, устремленные вперед, которых в этой стране подавляющее большинство", - рассказал Андрей Пальчевский. - "Люди, которые смотрят не на глечики и пчел, а в будущее, и понимают, что, если мы в этот раз не начнем перезагружать страну, следующего раза уже не будет".

Ранее Андрей Пальчевский рассказал об одной из самых главных проблем Киева. По его словам, молодым людям не хватает работы, а чтобы исправить ситуацию, нужно увеличивать капитализацию столицы. Так гостинницу "Днепро" продали по очень маленькой цене - 40 миллионов долларов.

Напомним, что Андрей Пальчевский объяснил, почему депутаты возомнили себя небожителями: "они не могут без...".

Как сообщала Politeka, Пальчевский разнес власть за введение "новшеств" для украинцев: "превратили людей в рабов".

Также Politeka писала, что Пальчевский раскрыл секрет, как сделать Украину популярным курортом: «Нам нужны…».