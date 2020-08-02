Общественный деятель Андрей Пальчевский объяснил, как власть с олигархами грабят простых украинцев

Как передает Politeka.net, свое мнение он озвучил в эфире телеканала "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

«Землю продали, марихуану легализуем, азартные игры легализовали, а кто спрашивал у людей? Сейчас они продадут остатки нашей собственности», - говорит Пальчевский.

Активист убежден, что Украина - социальная держава, а не общество, как он выразился, «этих идиотиков», которые ходили и рассказывали про либертарианство, сами не понимая, что это такое.

«Либертарианство – с точки зрения человека - это ЧЧВ (человек человеку волк), кто не зарабатывает хорошо, тот умирает. Это невмешательство государства. Но как мы можем не вмешиваться, если у нас всё на государстве завязано», - продолжает он.

Пальчевский объяснил, как по его убеждениям работает экономика в Украине.

«Первая фаза - народ Украины несет деньги в бюджет, собираются миллиарды долларов и вторая фаза - олигархи и жлобы все эти деньги из бюджета рассовывают себе по карманам. Вот вся модель. Первая фаза - это тарифы, жилье, маленькие зарплаты украинцев, и вторая фаза - это всё те, кто присосался к бюджету и тянут из него», - уверен он.

Пальчевский убежден, что олигархи превратили людей в экономический рабов у которых, нет ничего, кроме как заплатить за еду и за жилье.

«А больше тратить не надо, ни на машины, ни на развлечения, ни на культуру, ни литературу. А зачем? Зачем невольнику мечтания о свободе», - заключает он.

Напомним, что Пальчевский раскрыл, почему Зеленский занимается не своим делом: "Кто руководит экономикой на самом деле?".

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