Лідерами рейтингу кандидатів в мери Києва є чинний мер Віталій Кличко і громадський діяч Андрій Пальчевський

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з дослідження, яке було проведено в Києві з 13 по 15 липня ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ"

Згідно з останніми даними, за Віталія Кличка готові віддати свої голоси 23,8% киян, за ним, з мінімальним відривом Андрій Пальчевський, якому віддають перевагу 22,7% жителів столиці.

Весь рейтинг виглядає наступним образом:

Віталій Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Микола Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%

Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5%

Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») – 4,5%

Ірина Верещук («Слуга народу») – 4,1%

Сергій Притула («Голос») – 3,9%

Микола Тищенко («Слуга народу») – 3,8%

Олександр Омельченко – 3,3%

Причиною падіння рейтингу чинного мера директор Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов називає невдоволення 41% киян його роботою: скандали з мостами та заступниками голови КМДА, а також часті відключення гарячої води, що Віталій Кличко обіцяв припинити.

З жовтня 2019 року він втратив близько 5%, тоді як підтримка його головного суперника Андрія Пальчевського сильно зросла. Як результат, розрив між ними скоротився до одного відсотка.



