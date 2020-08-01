Лідерами рейтингу кандидатів в мери Києва є чинний мер Віталій Кличко і громадський діяч Андрій Пальчевський
Як передає Politeka.net, про це стало відомо з дослідження, яке було проведено в Києві з 13 по 15 липня ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ"
Згідно з останніми даними, за Віталія Кличка готові віддати свої голоси 23,8% киян, за ним, з мінімальним відривом Андрій Пальчевський, якому віддають перевагу 22,7% жителів столиці.
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Весь рейтинг виглядає наступним образом:
Віталій Кличко ("УДАР") – 23,8%
Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського") – 22,7%
Микола Томенко (Рідна країна) – 10,5%
Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%
Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5%
Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») – 4,5%
Ірина Верещук («Слуга народу») – 4,1%
Сергій Притула («Голос») – 3,9%
Микола Тищенко («Слуга народу») – 3,8%
Олександр Омельченко – 3,3%
Причиною падіння рейтингу чинного мера директор Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов називає невдоволення 41% киян його роботою: скандали з мостами та заступниками голови КМДА, а також часті відключення гарячої води, що Віталій Кличко обіцяв припинити.
З жовтня 2019 року він втратив близько 5%, тоді як підтримка його головного суперника Андрія Пальчевського сильно зросла. Як результат, розрив між ними скоротився до одного відсотка.
Також Лагутов зазначив, що підтримка Миколи Томенка та Андрія Білецького зросла приблизно на 10%. Такі проміжні результати дають їм можливість боротися за пост мера Києва.
Результати за партійними уподобаннями киян виглядають наступним чином:
«Європейська солідарність» – 16%
«Слуга народу» – 14,7%
«Перемога Пальчевського» – 14,0%
Партія «УДАР» Віталія Кличка не увійшла в трійку лідерів – лише 10% киян підтримують політичну силу.
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