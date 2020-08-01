Лидерами в рейтинге кандитатов в мэры Киева являются действующий мэр Виталий Кличко и общественный деятель Андрей Пальчевский

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из социсследования, которое было проведено в Киеве с 13 по 15 июля ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ"

Согласно последним данным, за Виталия Кличко готовы отдать свои голоса 23,8% киевлян, за ним, с минимальным отрывом следует Андрей Пальчевский, которому отдают предпочтение 22,7% жителей столицы.

Весь рейтинг выглядит следующим образом:

Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%

Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%

Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») – 4,5%

Ирина Верещук («Слуга народа») – 4,1%

Сергей Притула («Голос») – 3,9%

Николай Тищенко («Слуга народа») – 3,8%

Алексадр Омельченко – 3,3%

Причиной падения рейтинга действующего мэра директор Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов называет недовольство 41% киевлян его работой: скандалы с мостами и заместителями главы КГГА, а также частые отключения горячей воды, которые Виталий Кличко обещал прекратить.

С октября 2019 года он потерял около 5%, тогда как поддержка его главного соперника Андрея Пальчевского сильно выросла. Как результат, разрыв между ними сократился до одного процента.



