Лидерами в рейтинге кандитатов в мэры Киева являются действующий мэр Виталий Кличко и общественный деятель Андрей Пальчевский
Как передает Politeka.net, об этом стало известно из социсследования, которое было проведено в Киеве с 13 по 15 июля ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ"
Согласно последним данным, за Виталия Кличко готовы отдать свои голоса 23,8% киевлян, за ним, с минимальным отрывом следует Андрей Пальчевский, которому отдают предпочтение 22,7% жителей столицы.
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Весь рейтинг выглядит следующим образом:
Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%
Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%
Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%
Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%
Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%
Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») – 4,5%
Ирина Верещук («Слуга народа») – 4,1%
Сергей Притула («Голос») – 3,9%
Николай Тищенко («Слуга народа») – 3,8%
Алексадр Омельченко – 3,3%
Причиной падения рейтинга действующего мэра директор Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов называет недовольство 41% киевлян его работой: скандалы с мостами и заместителями главы КГГА, а также частые отключения горячей воды, которые Виталий Кличко обещал прекратить.
С октября 2019 года он потерял около 5%, тогда как поддержка его главного соперника Андрея Пальчевского сильно выросла. Как результат, разрыв между ними сократился до одного процента.
Также Лагутов отметил, что поддержка Николая Томенко и Андрея Билецкого выросла примерно на 10%. Такие промежуточные результаты дают им возможность бороться за пост мэра Киева.
Результаты по партийным предпочтениям киевлян выглядят следующим образом:
«Европейская солидарность» – 16%
«Слуга народа» – 14,7%
«Победа Пальчевского» – 14,0%
Партия «УДАР» Виталия Кличко не вошла в тройку лидеров – лишь 10% киевлян поддерживают политическую силу.
Напомним, ранее писали о выборах на оккупированном Донбассе, в Кабмине сделали важное заявление: "Будут проходить...".