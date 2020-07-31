Столичний фунікулер закрився на ремонт практично на місяць

Про це інформує Politeka з посиланням на сайт Сьогодні.

Так, згідно з інформацією видання, фунікулер закрили на ремонт до 21 серпня. На вході можна помітити відповідне оголошення.

Проте жителі та гості Києва дивуються, чому фунікулер закрили на ремонт саме зараз, адже на їх думку, відремонтувати цей зручний вид транспорту можна було раніше, коли в місті діяв карантин, транспорт не ходив, а багато киян сиділи по домівках.

У відповідь на закиди, співробітники фунікулера посилаються на те, що його закриття саме в цей період року – "традиція" і кияни могли б і звикнути, що фунікулер в серпні не працює.

Politeka писала, що мер Києва Віталій Кличко розповів, які ціни на проїзд чекають городян з 1 серпня. З наступного місяця тарифи на передачу електроенергії в Україні зростуть на 54%. Столичний голова прокоментував ситуацію під час онлайн-брифінгу.

За словами Віталія Кличка, з підвищенням тарифів у громадському транспорті киянам доведеться витрачати набагато більше грошей. Тому в КМДА шукають альтернативні варіанти.

"Я хочу всіх заспокоїти. Столична влада не планує піднімати тариф на проїзд у міському електротранспорті. Адже ми розуміємо, що це вдарить по кишенях киян. Тому будемо шукати додаткові ресурси в міському бюджеті для компенсації транспортним підприємствам", – зазначив Кличко.

Також Кличко пояснив поганий стан доріг та мостів в українській столиці. Він написав про це в Facebook і нарвався на критику киян.

"Багато незручностей виникло із-за ремонту у Північного мосту. Там триває асфальтування розв'язки на перетині проспектів Степана Бандери та Героїв Сталінграда. Протягом найближчих кількох днів, там повинні облаштувати три шари асфальту. До 10 серпня рух розв'язкою плануємо повністю відновити", - заявив Віталій Кличко.

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