У Києві водій легкового автомобіля побив велосипедиста
Про це повідомляє Politeka з посиланням на відео, розміщене у Facebook співтовариством "Зупини Лося"
Пригода случмлось на вулиці Ахматової (Позняки). Один з водіїв припаркував свій автомобіль з порушенням Правил дорожнього руху. Своїми діями він ледь не збив велосипедиста, що проїжджав повз, у відповідь на справедливе зауваження наздогнав його і застосував фізичну силу.
Відеокамера, встановлена на велосипеді, зафіксувала пригода.
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"Заяву написано, зняті побої. Справа за малим – не дати це зам'яти на стадії досудового розслідування", – йдеться в описі до посту.
Politeka повідомляла, що жителі Києва звернули свою увагу на загадкову розмітку велодоріжки. Про це повідомив на сторінці спільноти "Білий велосипед" в Facebook користувач Олександр Яковецький.
Так, неподалік від ресторану "Верховина" на столичному проспекті Перемоги розмітку зробили таким чином, що одна зі смуг впирається в стовпи.
Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський, якого вважають вірогідним кандидатом у мери Києва, організував у центрі столиці зйомки свого передвиборчого відеоролика, в якому він використовує велосипед для пересування в місті.
Проте, користувачі соцмереж зафіксували обман народного депутата - адже Дубинський приїхав на зйомку на машині Lexus, яка, крім усього іншого, було припарковано з порушенням ПДР, а вже поїхав на автомобілі Mercedes G55 AMG ("кубик").
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