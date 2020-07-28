У Києві водій легкового автомобіля побив велосипедиста

Про це повідомляє Politeka з посиланням на відео, розміщене у Facebook співтовариством "Зупини Лося"

Пригода случмлось на вулиці Ахматової (Позняки). Один з водіїв припаркував свій автомобіль з порушенням Правил дорожнього руху. Своїми діями він ледь не збив велосипедиста, що проїжджав повз, у відповідь на справедливе зауваження наздогнав його і застосував фізичну силу.

Відеокамера, встановлена на велосипеді, зафіксувала пригода.

"Заяву написано, зняті побої. Справа за малим – не дати це зам'яти на стадії досудового розслідування", – йдеться в описі до посту.

Politeka повідомляла, що жителі Києва звернули свою увагу на загадкову розмітку велодоріжки. Про це повідомив на сторінці спільноти "Білий велосипед" в Facebook користувач Олександр Яковецький.

Так, неподалік від ресторану "Верховина" на столичному проспекті Перемоги розмітку зробили таким чином, що одна зі смуг впирається в стовпи.

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський, якого вважають вірогідним кандидатом у мери Києва, організував у центрі столиці зйомки свого передвиборчого відеоролика, в якому він використовує велосипед для пересування в місті.

Проте, користувачі соцмереж зафіксували обман народного депутата - адже Дубинський приїхав на зйомку на машині Lexus, яка, крім усього іншого, було припарковано з порушенням ПДР, а вже поїхав на автомобілі Mercedes G55 AMG ("кубик").

Кличко вирішив побудувати "золоту" доріжку в Києві: "37 мільйонів за кілометр".

Дівчина провалилася в каналізацію у Києві: рятувальники кинулися на допомогу, відео.

Неадекватний велосипедист налякав харків'ян у центрі міста: "розмахував ножем і..."