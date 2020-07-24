Станом на п'ятницю, 24 липня в Києві зафіксували за добу 118 нових випадків китайського вірусу

Про це пише Politeka, посилаючись на дані системи моніторингу РНБО.

Всього з початку пандемії в столиці були підтверджені 7396 випадків коронавіруса, одужали 2667 осіб (за останню добу –121), померли – 129 осіб (за минулу добу – один чоловік).

Що стосується Київської області, то в цьому регіоні з початку епідемії зафіксовано 3421 випадок китайського вірусу, за останні 24 години – 30. Всього з початку панпидемии одужали 2511 осіб (46 осіб за останню добу), а померли – 59 хворих.

Politeka писала про те, що стало відомо, як буде діяти адаптивний карантин в Україні після 1 серпня. Про це в інтерв'ю журналістам розповів головний санлікар Віктор Ляшко.

За його словами, вже в наступному місяці адаптивний карантин почне діяти по-новому: посилювати обмежувальні заходи будуть, якщо показник захворюваності буде погіршуватися п'ять днів поспіль. Ляшко нагадав, що з 1 серпня почнуть діяти чотири "кольорові" зони, в залежності від темпів поширення китайської вірусу.

МОЗ розділив країну на чотири зони, для кожної з яких підготував свої обмеження.

«Зелена зона». Тут все просто – в «зеленого» зоні дотримуються загальноприйняті правила карантину: захисна маска, проведення масових заходів не більш ніж одна людина на п'ять квадратних метрів, проведення заходів в кінотеатрах або театрах лише на половину заповненим залом, перевезення пасажирів тільки з урахуванням сидячих місць.

«Жовта» зона. Тут буде діяти заборона на відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, окрім екстренних та кризових центрів.

«Помаранчева» зона. Тут діє заборона на роботу об'єктів розміщення готелів і турбаз крім готелів, діяльність розважальних закладів, ресторанів в нічний час. Також скасовані планові госпіталізації. Закриті спортзали, установи культури, а також зміни в дитячих таборах. Масові заходи можна проводити тільки з розрахунку одна людина на 20 квадратних метрів, не більше 100 чоловік в приміщенні.

«Червона» зона. Тут припиняється робота громадського транспорту, ТРЦ, кафе і ресторанів, закриті навчальні заклади.

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