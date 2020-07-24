По состоянию на пятницу, 24 июля в Киеве зафиксировали за сутки 118 новых случаев китайского вируса

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на данные системы мониторига СНБО.

Всего с начала пандемии в столице были подтверждены 7396 случаев коронавируса, выздоровели 2667 человек (за последние сутки –121), скончались – 129 человек (за прошедшие сутки – один человек).

Что касается Киевской области, то в этом регионе с начала эпидемии зафиксирован 3421 случай китайского вируса, за последние 24 часа – 30. Всего с начала панпидемии выздоровели 2511 человек (46 человек за последние сутки), а скончались – 59 заболевших.

Politeka писала о том, что стало известно, как будет действовать адаптивный карантин в Украине после 1 августа. Об этом в интервью журналистам рассказал главный санврач Виктор Ляшко.

По его словам, уже в следующем месяце адаптивный карантин начнет действовать по-новому: усиливать ограничительные меры будут, если показатель заболеваемости будет ухудшаться пять дней подряд. Ляшко напомнил, что с 1 августа начнут действовать четыре "цветные" зоны, в зависимости от темпов распространения китайского вируса.

МОЗ разделил страну на четыре зоны, для каждой из которых подготовил свои ограничения.

«Зеленая зона». Здесь все просто – в «зеленой» зоне соблюдаются общепринятые правила карантина: защитная маска, проведение массовых мероприятий не более чем один человек на пять квадратных метров, проведение мероприятий в кинотеатрах или театрах лишь с на половину заполненным залом, перевозка пассажиров только с учетом сидячих мест.

«Желтая» зона. Здесь будет действовать запрет на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме экстренных и кризисных центров.

«Оранжевая» зона. Здесь действует запрет на работу объектов размещения хостелов и турбаз кроме гостиниц, деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время. Также отменены плановые госпитализации. Закрыты спортзалы, учреждения культуры, а также изменения в детских лагерях. Массовые мероприятия можно проводить только с расчетом один человек на 20 квадратных метров, не более 100 человек в помещении.

«Красная» зона. Здесь прекращается работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов, закрыты учебные заведения.

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