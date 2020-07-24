У зоні відчуження зібрали 300 кг радіаційних ягід і грибів

У зоні відчуження зібрали 300 кг радіаційних ягід і грибів Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Нацполіції. Зазначається, що поліція ЧАЕС попередила незаконне переміщення 300 кг лісових ягід та 20 кг грибів, в яких було вдвічі перевищено допустимі норми радіоактивних елементів цезію та стронцію. За виявленими фактами порушення вимог режиму радіаційної безпеки поліція відкрила кримінальні провадження.

Загалом протягом липня поліцейські зони ЧАЕС попередили 14 фактів незаконного переміщення за територію зони радіоактивного забруднення лісових ягід та грибів, та притягнули до адміністративної відповідальності 16 порушників.

Громадяни збирали радіаційні гриби та ягоди і намагалися перемістити їх за межі зони без відповідного дозволу та проведення дозиметричного контролю. Також правоохоронці вилучили автомобіль, на якому порушники намагались перемістити радіаційний "врожай".

Слідчі відкрили 14 кримінальних проваджень за ст. 267-1 "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки" Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачається штраф від 50 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 1 до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Також на правопорушників склали адмінпротоколи за несанкціоноване проникнення у зону відчуження.

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