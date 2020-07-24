В зоне отчуждения собрали 300 кг радиоактивных ягод и грибов
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу Нацполиции.
Отмечается, что полиция ЧАЭС предупредила незаконное перемещение 300 кг лесных ягод и 20 кг грибов, в которых было вдвое превышено допустимые нормы радиоактивных элементов цезия и стронция.
По выявленным фактам нарушения требований режима радиационной безопасности полиция открыла уголовные производства.
В целом в течение июля полицейские зоны ЧАЭС предупредили 14 фактов незаконного перемещения по территории зоны радиоактивного загрязнения лесных ягод и грибов, и привлекли к административной ответственности 16 нарушителей.
Граждане собирали радиационные грибы и ягоды и пытались переместить их за пределы зоны без соответствующего разрешения и проведения дозиметрического контроля. Также правоохранители изъяли автомобиль, на котором нарушители пытались переместить радиационный "урожай".
Следователи открыли 14 уголовных производств по ст. 267-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности" Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусматривается штраф от 50 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.
Также на правонарушителей составили админпротоколы за несанкционированное проникновение в зону отчуждения.
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