Дівчина пішла з дому і не повернулася

У Києві розшукують зниклу безвісти 15-річну дівчину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Повідомляється, що в Києві зникла Людмила Ретуєва 2005 року народження. У середу, 22 липня, дівчина пішла з дому, який знаходиться в Оболонському районі столиці. На даний момент про її місцезнаходження нічого невідомо.

Неповнолітню шукають правоохоронці.

Відомо про прикмети зниклої дівчини: на вигляд їй 14-15 років, зріст 165 см, худорлявої статури, очі сіро-зеленого кольору, русяве волосся.

Вона була одягнена в чорні штани, чорний топ, кросівки сірого кольору, при собі мала білий рюкзак.

В поліції закликали всіх, у кого є будь-яка інформація про можливе місцезнаходження дівчини, дзвонити на номер 102.

Раніше також повідомлялось, що в Дніпровському районі Києва поліцейські відвідали шість кризових сімей, в яких є діти. Старший інспектор ювенальної превенції Дніпровського управління поліції повідомив, що під час рейду поліцейські відвідали 30-річну матір-одиначку, яка виховувала двох дітей: п'ятирічного сина і чотирирічну доньку. У квартирі, в якій жили діти, панувала антисанітарія, самі діти були брудні і недоглянуті. У зв'язку з тим, що побутові умови сім'ї загрожували здоров'ю і життю дітей, представники ювенальної превенції і служби у справах дітей вирішили негайно вилучити дітей із сім'ї. Їх доставили в дитячу лікарню для медичного догляду та надання необхідної допомоги.

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