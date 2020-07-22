У Києві в останню путь проводжають військового медика Миколу Іліна, який загинув на Донбасі в результаті засідки бойовиків
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Громадське радіо".
Так, у Соборі Святого Олександра у столиці проходить церемонія прощання з військовим медиком Миколою Іліним, якого російські окупанти вбили під Зайцевим.
Провести Героя в останню путь прийшли ветерани бойових дій на Донбасі, побратими, друзі та родичі загиблого.
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Також на церемонії прощання присутній посол Польщі Бартош Ян Ціхоцькі. Труна під час церемонії прощання була закритою. Його обернлі відразу трьома прапорами: України, Естонії та Білоруської Народної Республіки.
Відомо, що церемонія прощання у Соборі Святого Олександра триватиме до 13.00, а потім на Байковому кладовищі відбудеться кремація тіла загиблого на Донбасі медика.
Як відомо, сержанту Миколі Іліну було 36 років. Він народився в 1984 року в Білорусі. У 2006 році Ілін приїхав до Естонії і мав статус біженця. Відомо також, що спочатку він приїхав до України через переслідування з боку режиму Лукашенка після виборів 2006 року, однак тут йому так і не надали політичного притулку. У 2016 році він отримав естонське громадянство, відмовившись від білоруського. Коли почалися бойові дії на Донбасі, Ілін переїхав в Україну. Він жив у Білій Церкві. Військовий медик служив у 137-му окремому батальйоні морської піхоти.
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