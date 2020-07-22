У Києві в останню путь проводжають військового медика Миколу Іліна, який загинув на Донбасі в результаті засідки бойовиків

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Громадське радіо".

Так, у Соборі Святого Олександра у столиці проходить церемонія прощання з військовим медиком Миколою Іліним, якого російські окупанти вбили під Зайцевим.

Провести Героя в останню путь прийшли ветерани бойових дій на Донбасі, побратими, друзі та родичі загиблого.

Також на церемонії прощання присутній посол Польщі Бартош Ян Ціхоцькі. Труна під час церемонії прощання була закритою. Його обернлі відразу трьома прапорами: України, Естонії та Білоруської Народної Республіки.

Відомо, що церемонія прощання у Соборі Святого Олександра триватиме до 13.00, а потім на Байковому кладовищі відбудеться кремація тіла загиблого на Донбасі медика.

Як відомо, сержанту Миколі Іліну було 36 років. Він народився в 1984 року в Білорусі. У 2006 році Ілін приїхав до Естонії і мав статус біженця. Відомо також, що спочатку він приїхав до України через переслідування з боку режиму Лукашенка після виборів 2006 року, однак тут йому так і не надали політичного притулку. У 2016 році він отримав естонське громадянство, відмовившись від білоруського. Коли почалися бойові дії на Донбасі, Ілін переїхав в Україну. Він жив у Білій Церкві. Військовий медик служив у 137-му окремому батальйоні морської піхоти.

Нагадаємо, українських медиків підло розстріляли на Донбасі, кадри: "попали в засідку бойовиків і...".

Як повідомляла Politeka, Україна втратила молодого бійця, залишилися дружина і двоє дітей.

Також Politeka писала, що молодий офіцер ЗСУ пожертвував собою за Україну, що відомо про Героя.