За минулу добу найбільше нових хворих китайським вірусом зафіксували в Києві

Про це інформує Politeka з посиланням на дані Ради національної безпеки і оборони України.

Також стало відомо, що добова захворюваність коронавірусом різко зросла в цілому по Україні: зареєстровано 829 нових випадків захворювання.

Найбільше хворих коронавирусной хворобою за останні 24 години зафіксували в Києві (132 випадки) і на Львівщині. Жодного нового хворого не виявлено в Луганській області.

Загальне число хворих розподілилося наступним чином: Київ (7166 хворих), Львівська область (8353), Чернівецька (5404), Рівненська (5232) та Закарпатська (4578) області (лідери за кількістю хворих за весь час епідемії). Найменше інфікованих – у Луганській (110) і Херсонській (217) областях.

за час панэпидемии в Україні заразилися китайським вірусом 60995 людина, 1534 пацієнта померли, 33172 - одужали.

Politeka повідомляла, що чиновники з Всесвітньої організації охорони здоров'я додали Україну в спеціальний список, пов'язаний з вірусом з Китаю.

Так, за словами представника ВООЗ в Україні Ярно Хабихта, наша країна є однією з перших у світі за темпами поширення вірусу з Китаю.

"Україна — одна з 5 - 6 європейських країн, де з середини червня зростання захворюваності прискорився, а репродуктивне число вірусу більше одиниці, до того ж смертність залишається відносно низькою, 2 - 3 %", зазначив він.

На сьогоднішній день, не всі області в Україні готові до пом'якшення карантину з-за спалаху китайського вірусу. Зокрема, 8 областей України, без урахування Криму і Севастополя, не готові до подальшого пом'якшення карантину.

Відповідну статистику оприлюднила прес-служба Моз України. За даними відомства, пом'якшення карантину поки що неможливо у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях.

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