Поліція Києва затримала велику групу ромів з Берегово

Про це пише Politeka, посилаючись на Новини Закарпаття.

На відеокамеру затримані зізнаються, що їх робота – це обкрадання людей. При цьому вони не приховують того факту, що за крадіжки їх неодноразово затримували поліцейські, однак суд завжди їх відпускав.

Коли поліцейський запитав одного із затриманих, що їй сказали в суді, та відповіла: "Щоб більше не крала".

Відео бесіди правоохоронців із затриманими ромами оприлюднили у Facebook користувачі Сергій Чепінога і Сергер Бондар.

Politeka повідомляла, що Одесу накрила хвиля розборок з вогнепальною зброєю. Сутичка сталася вночі на вулиці Довгої. За розповідями очевидців, були навіть чутні звуки стрілянини.

Свідки конфлікту повідомили, що хлопець ромської зовнішності в місцевій наливайці щось не поділив з іншим гостем закладу. Він жбурнув у нього пляшку пива, однак промахнувся і потрапив у вітрину холодильника, розбивши її. На місце прибула охорона, яка вимагала відшкодувати збиток, але у відповідь хлопець покликав інших ромів, які спробували забрати порушника.

Коли охорона хотіла викликати поліцію, хулігани почали кидатися в них пляшками з урни та іншим сміттям. В результаті охороні довелося зробити декілька попереджувальних пострілів, щоб роми заспокоїлися. За попередніми даними, один співробітник охорони отримав травму.

А в Харкові двох жінок ромської національності, які обкрадали квартири пенсіонерки затримали практично на місці злочину.

Шахрайки проникали в квартири під різним приводом, і поки одна з них на кухні заговорює літнього господаря оселі, друга швиденько прочісує кімнати в пошуках грошей і прикрас.

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