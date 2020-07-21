Полиция Киева задержала большую группу ромов из Берегово

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на Новини Закарпаття.

На видеокамеру задержанные признаются, что их работа – это обкрадывание людей. При этом они не скрывают того факта, что за кражи их неоднократно задерживали полицейские, однако суд всегда их отпускал.

Когда полицейский спросил одну из задержанных, что ей сказали в суде, та ответила: "Чтобы больше не воровала".

Видео беседы правоохранителей с задержанными ромами обнародовали в Facebook пользователи Сергей Чепинога и Сергер Бондар.

Politeka сообщала, что Одессу захлестнула волна разборок с огнестрельным оружием. Стычка случилась ночью на улице Долгой. По рассказам очевидцев, были даже слышны звуки стрельбы.

Свидетели конфликта сообщили, что парень цыганской наружности в местной наливайке что-то не поделил с другим гостем заведения. Он швырнул в него бутылку пива, однако промахнулся и попал в витрину холодильника, разбив ее. На место прибыла охрана, которая потребовала возместить ущерб, но в ответ парень позвал других ромов, которые попытались забрать нарушителя.

Когда охрана хотела вызвать полицию, хулиганы начали бросаться в них бутылками из урны и другим мусором. В итоге охране пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов, чтобы ромы успокоились. По предварительным данным, один сотрудник охраны получил травму.

А в Харькове двух женщин ромской национальности, которые обворовывали квартиру пенсионерки, задержали практически на месте преступления.

Мошенницы проникали в квартиры под разным предлогом, и пока одна из них на кухне заговаривает пожилого хозяина жилища, вторая быстренько прочесывает комнаты в поисках денег и украшений.

В Харькове парни ромской национальности устроили охоту на девушек: "Представляются армянами".

Воры устроили охоту на харьковчан, красноречивые фото: "работают сообща".

Банда воров-гастролеров вышла на охоту в Киеве, обдирают до последнего: нужно знать в лицо, фото.